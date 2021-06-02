Суд обязал кузбасскую больницу провести ремонт в здании

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Медучреждение в Мариинске поправит штукатурку на потолке после судебных разбирательств из-за нарушений, выявленных при проверке надзорным органом.

В ГБУЗ Мариинскую городскую больницу имени В.М. Богониса нагрянула прокуратура в октябре прошлого года. Мероприятия тогда проводились в рамках проверки исполнения законодательства в сфере охраны здоровья и жизни несовершеннолетних. В итоге правоохранителями было установлено, что в больнице присутствуют нарушения.


Так, в кабинете, в котором производилась выдача молочной продукции детям до трех лет, были выявлены дефекты, а именно – поверхность была негладкой, имелись нарушения и в штукатурном слое потолочного перекрытия.


Прокурор Мариинска сообщил главврачу больнице о выявленных недочетах и внес представление об их устранении. Однако проблема осталась нерешенной. Представитель надзорного ведомства обратился в суд.

- В судебном заседании исковые требования прокурора ответчик признал в полном объеме, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Так, больницу обязали провести ремонт потолочного покрытия в соответствующем кабинете до 1 октября текущего года. Уточняется, что решение суда еще не вступило в законную силу в связи с чем может быть обжаловано сторонами.

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