Суд обязал кузбасскую больницу провести ремонт в здании

В ГБУЗ Мариинскую городскую больницу имени В.М. Богониса нагрянула прокуратура в октябре прошлого года. Мероприятия тогда проводились в рамках проверки исполнения законодательства в сфере охраны здоровья и жизни несовершеннолетних. В итоге правоохранителями было установлено, что в больнице присутствуют нарушения.

Так, в кабинете, в котором производилась выдача молочной продукции детям до трех лет, были выявлены дефекты, а именно – поверхность была негладкой, имелись нарушения и в штукатурном слое потолочного перекрытия.

Прокурор Мариинска сообщил главврачу больнице о выявленных недочетах и внес представление об их устранении. Однако проблема осталась нерешенной. Представитель надзорного ведомства обратился в суд.

- В судебном заседании исковые требования прокурора ответчик признал в полном объеме, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Так, больницу обязали провести ремонт потолочного покрытия в соответствующем кабинете до 1 октября текущего года. Уточняется, что решение суда еще не вступило в законную силу в связи с чем может быть обжаловано сторонами.