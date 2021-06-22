Суд обязал коммунальщиков выплатить кемеровчанке почти 100 тысяч рублей за потоп в ее квартире

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Жительница кузбасской столицы через суд добилась компенсации морального вреда из-за того, что ее квартира оказалась в воде.

Произошел инцидент в одном из домов Кемерова, а причиной послужило то, что у квартиры, находящейся выше жилища истца, разрушился отсекающий кран-фильтр, следить за которым была обязана управляющая компания. Из-за сложившейся ситуации женщина обратилась в суд.

- Рудничный районный суд Кемеровской области обязал управляющую компанию возместить материальный ущерб в пользу гражданки в размере почти 94 тыс. руб, - сообщили в пресс-службе УФССП.

Руководство организации было ознакомлено с материалами исполнительного производства, однако в срок, который был установлен судом, компенсация не была выплачена.


В этой связи приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства, хранящиеся на счетах управляющей компании, а также о запрете на регистрационные действия в отношении автомобилей.


Сумма в итоге была взыскана в полном объеме.

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