Суд обязал кемеровскую полицию выплатить 700 тысяч рублей за простреленный живот

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Житель кузбасской столицы отсудил у полицейских крупную сумму средств за незаконное проникновение силовика в его жилье и выстрел в живот.

В ходе операции по поиску воров, которые в 2016 году в городе Кемерово похитили телефон, сотрудники силовых структур вышли на след одного горожанина. Правда преступление мужчина не совершал, а оказался в квартире, куда нагрянули стражи порядка с обыском. В процессе исследования объекта между оперативником и жильцом вспыхнул конфликт, после которого возмущенный визитом незваных гостей потерпевший получил пулю в живот, сообщает "МК в Кузбассе" со ссылкой на Mash.


Позже удалось установить, что краденый гаджет с рук купила женщина и принесла устройство супругу, а тот вставил в него свою SIM-карту и в этот момент о местонахождении краденого телефона узнали стражи порядка. В результате полицейские двинулись на место, но наткнулись в помещении на брата нового владельца ворованного девайса.

– Прибывший полицейский без ведома хозяина квартиры начал осматривать ее, что не понравилось кемеровчанину, который озвучил свое недовольство. Однако полицейский достал пистолет и выстрелил ему в живот, – указано в тексте в публикации.

Однако, по версии силовика, он защищался от пьяного агрессора. Суд пошел навстречу раненому и признал стража порядка виновным, отправив его в колонию на 3,5 года.


Спустя пять лет подстреленный мужчина выиграл иск у полиции на 700 тысяч рублей, но проигравшая сторона намерена обжаловать решение, посчитав сумму слишком высокой.

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