Суд обязал экс-предпринимателя из Кузбасса вернуть 150 тысяч рублей за неосуществленную идею для бизнеса

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Житель Мариинска оказался в суде из-за того, что потратил бюджетные средства по своему усмотрению, а не на создание бизнеса, на что они и были выделены. Теперь потраченные деньги придется вернуть.

В Кузбассе суд принял решение взыскать с бывшего бизнесмена 150 тыс. рублей в бюджет области, которые ранее были выделены на реализацию бизнес-плана.


Весной 2019 года безработный мариинец получил в качестве финансовой поддержки деньги на организацию своего проекта: он планировал производство изделий из металла хозяйственного назначения. Условием было не только создание бизнеса, но и его ведение в течение двух лет с полной реализацией средств.

— Однако местный житель представил отчет о приобретении оборудования и расходных материалов на сумму около 65 тысяч рублей, не представив отчет на оставшуюся сумму, — сообщили в Мариинском городском суде.

Показать уже приобретенное оборудование мужчина не смог, как не смог и продемонстрировать документы от заказа на оставшуюся сумму. В 2020 году он перестал выходить на связь. Позже оказалось, что в феврале этого года кузбассовец вовсе прекратил вести предпринимательскую деятельность. Таким образом, суд удовлетворил иск Центра занятости населения о взыскании выделенных денег с экс-бизнесмена.

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