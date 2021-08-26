Суд объявил похоронное бюро в кемеровском жилом доме незаконным

Торговая точка располагалась на первом жилого строения по адресу проспект Шахтеров, 31 в кузбасской столице. Однако подобного рода соседство не устраивало владельцев квартир, которые обратились за помощью к органам власти.

В результате незаконность работы магазина удалось доказать в суде. По иску прокурора индивидуальному предпринимателю было запрещено использовать помещение в жилом доме для продажи ритуальных атрибутов и оказывать иные услуги, связанные с погребением, пояснили в прокуратуре.

Также сотрудники ведомства отметили, что решение суда уже вступило в законную силу.