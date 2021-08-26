Суд объявил похоронное бюро в кемеровском жилом доме незаконным

0
Фото:  

Магазин ритуальных услуг в Кемерове осуществлял торговую деятельность на первом этаже жилого дома. Правда его работа нарушала покой граждан и противоречила законам РФ.

Торговая точка располагалась на первом жилого строения по адресу проспект Шахтеров, 31 в кузбасской столице. Однако подобного рода соседство не устраивало владельцев квартир, которые обратились за помощью к органам власти.


В результате незаконность работы магазина удалось доказать в суде. По иску прокурора индивидуальному предпринимателю было запрещено использовать помещение в жилом доме для продажи ритуальных атрибутов и оказывать иные услуги, связанные с погребением, пояснили в прокуратуре.


Также сотрудники ведомства отметили, что решение суда уже вступило в законную силу.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28389

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined