Суд не удовлетворил жалобы адвокатов руководства "Листвяжной"

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Принятое судом решение в отношении директора и начальника участка "Листвяжной" осталось без изменения.

Кемеровский областной суд рассмотрел две апелляционные жалобы, поданные адвокатами директора беловской шахты "Листвяжная" и начальника участка этого же предприятия. Напомним, что ранее фигуранты дела были заключены под стражу. По итогам заседания жалобы остались без удовлетворения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.


Таким образом, директор "Листвяжной" и начальник участка останутся в СИЗО. Судом еще будут рассмотрены жалобы на арест заместителя директора шахты и двух сотрудников регионального Ростехнадзора.


Ранее редакция AVOKADO писала об обнаружении тела последней жертва инцидента на кузбасской шахте. Всего в результате ЧП погиб 51 человек. Директор предприятия отказался признать свою вину в случившемся.

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