Суд назначил кузбассовцу обязательные работы из-за неуплаченного штрафа

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Житель Мариинска не оплатил штраф, который был назначен ему в качестве наказания за административное правонарушение, и получил еще одно – обязательные работы.

После одиночного пикета, который кузбассовец провел в январе текущего года с плакатом, на котором находилось изображение одного из оппозиционных символов, был привлечен к административной ответственности.

- Тогда Мариинский городской суд Кемеровской области <…> посчитал правильным за данный вид административного правонарушения назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере – 10 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе суда.

Тем не менее, сумму мужчина не выплатил. В этой связи в его отношении было возбуждено еще одно административное делопроизводство.


В ходе разбирательств по факту мужчина объяснил, что не мог выполнить свои обязательства из-за отсутствия постоянного места работы. В итоге суд, оценив признание вины мариинцем как смягчающее обстоятельство, в качестве наказания приговорил его к 45 часам обязательных работ.

Видео: Мариинский городской суд

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