Суд назначил кузбассовцу наказание за вымышленный угон

Стражи порядка отметили, что осенью 2020 года получили заявление об угоне машины от ранее судимого 28-летнего мужчины. Он убедил полицейских, что с парковки у дома неизвестные угнали его автомобиль "Рено Логан". Правда ложь заявителя вскоре была раскрыта и он попал под суд.

Оказалось, что фигурант без водительского удостоверения решил провести тест-драйв машины, но не справился с управлением и дважды попал в ДТП. В первом случае он въехал на металлическое ограждение, а после через несколько метров врезался в столб.

– Чтобы избежать ответственности за нарушения ПДД, автолюбитель оставил свою машину на месте происшествия и ушел домой, а позже сообщил в полицию об угоне, – пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате уголовное дело в отношении лжеца оказалось в суде, где его вину признали и назначил в качестве наказания один год лишения свободы условно.