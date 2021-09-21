Суд назначил кузбассовцу наказание за вымышленный угон

0
Фото:  

Суд вынес обвинительный приговор жителю города Киселевск в Кемеровской области за угон авто, который он сам выдумал.

Стражи порядка отметили, что осенью 2020 года получили заявление об угоне машины от ранее судимого 28-летнего мужчины. Он убедил полицейских, что с парковки у дома неизвестные угнали его автомобиль "Рено Логан". Правда ложь заявителя вскоре была раскрыта и он попал под суд.


Оказалось, что фигурант без водительского удостоверения решил провести тест-драйв машины, но не справился с управлением и дважды попал в ДТП. В первом случае он въехал на металлическое ограждение, а после через несколько метров врезался в столб.

Чтобы избежать ответственности за нарушения ПДД, автолюбитель оставил свою машину на месте происшествия и ушел домой, а позже сообщил в полицию об угоне, – пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате уголовное дело в отношении лжеца оказалось в суде, где его вину признали и назначил в качестве наказания один год лишения свободы условно.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29174

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined