Суд назначил кузбассовцу крупный штраф за комментарий об армии

Мужчина из города Полысаево оставил на своей странице в социальной сети комментарий, из-за которого попал в поле зрения правоохранителей.

"В Полысаеве сотрудники полиции выявили местного жителя, который на странице в социальной сети оставил комментарии, дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские составили в отношении полысаевца протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал мужчину виновным и назначил ему в качестве наказания административный штраф.

Теперь кузбассовец должен будет заплатить за свое правонарушение 45 тысяч рублей.