Суд назначил директору гипермаркета крупной торговой сети штраф за нарушение антиковидных норм

Речь идет о гипермаркете, расположенном на проспекте Ленинградском в Кемерове. Ранее там после проверки в отношении директора был составлен административный протокол из-за следующих нарушений: туалеты не были оборудованы специальными дозаторами для обработки рук антисептиком, часть персонала находилась в помещение без использования средств защиты органов дыхания. Некоторые носили маски, однако делали это неправильно.

Выявленные факты являются нарушением Постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 №11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Кемеровской области-Кузбассе».

Директор не стал отрицать своей вины. Суд отнес это к смягчающим административную ответственность обстоятельствам, как и то, что им были приняты меры по устранению выявленных нарушений, его имущественное положение, а также то, что у него на иждивение находятся трое детей.

В итоге суд признал должностное лицо виновным в совершении нарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Ему был назначен штраф, размер которого составляет 25 тысяч рублей.