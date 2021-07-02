Суд назначил директору гипермаркета крупной торговой сети штраф за нарушение антиковидных норм

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Трудящийся в должности руководителя в «Ленте» кузбассовец получил штраф из-за нарушения санитарных норм. Суд обязал директора выплатить 25 тысяч рублей.

Речь идет о гипермаркете, расположенном на проспекте Ленинградском в Кемерове. Ранее там после проверки в отношении директора был составлен административный протокол из-за следующих нарушений: туалеты не были оборудованы специальными дозаторами для обработки рук антисептиком, часть персонала находилась в помещение без использования средств защиты органов дыхания. Некоторые носили маски, однако делали это неправильно.


Выявленные факты являются нарушением Постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 №11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Кемеровской области-Кузбассе».


Директор не стал отрицать своей вины. Суд отнес это к смягчающим административную ответственность обстоятельствам, как и то, что им были приняты меры по устранению выявленных нарушений, его имущественное положение, а также то, что у него на иждивение находятся трое детей.


В итоге суд признал должностное лицо виновным в совершении нарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Ему был назначен штраф, размер которого составляет 25 тысяч рублей.

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