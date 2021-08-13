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Суд наложил на запрет на эксплуатацию двух башенных кранов в Кузбассе

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В Кузбассе временно остановили работу башенных кранов после того, как надзорный орган выявил опасные изъяны.

В Сибирском управлении Ростехнадзора сообщили, что эксперты выявили у кранов истекший срок эксплуатации, также на рабочие машины отсутствовало техническое освидетельствование, а за их обслуживанием и ремонтом не велось наблюдение собственников.


Кроме того, на технику не были назначены ответственные за безопасное производство работ подъемных сооружений, а один из двух башенных кранов не имел регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. В совокупности пренебрежение правилами безопасности могло при эксплуатации спровоцировать аварии


В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Суд наложил 90-дневный запрет на функционирование техники.

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