Суд наказал пауэрлифтера из Кузбасса за контрабанду стероидов

Пауэрлифтер из Мариинска узнал, что увеличить мышечную массу можно при помощи анаболических стероидов. Для приобретения средства он отыскал интернет-магазин, который расположен в Республике Беларусь, и через него решил закупить стероиды, получив посылку по почте.

В общей сложности спортсмен заказал более 400 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество метандиенон (метандростенолон), свободный оборот которого в РФ ограничен. Однако о запрете свободного оборота этих сильнодействующих веществ подсудимый не был осведомлен.

– В середине апреля подсудимый получил посылку с заказанными препаратами в одном из отделений "Почты России" Мариинска, – прокомментировали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Как итог: незнание довело мужчину до встречи с силовиками, которые поджидали его возле автомобиля и пригласили в отдел. Позже задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.

За контрабанду сильнодействующих веществ суд назначил мариинцу три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.