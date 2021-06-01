Суд наказал обратившегося к медикам кузбассовца за хранение наркотиков

Летом прошлого года к сотрудникам кемеровского аэропорта обратился мужчина, который рассказал, что в его автомобиле находится человек без сознания. Тогда фельдшер аэропорта прибыл на указанное место и обнаружил машину с двумя горожанами в обморочном припадке, один из которых погиб на месте.

Призвавший на помощь медиков житель пояснил, что компаньоны в течение суток употребляли наркотики, приобретенные в городе Топки. При этом делали они это в салоне транспорта по дороге из указанного пункта в Юргу.

В результате стражи закона изъяли запрещенное вещество, а 39-летний житель Юрги попал под суд за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, где ему вынесли наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, сообщили в пресс-службе кемеровской транспортной прокуратуры.