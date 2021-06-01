Суд наказал обратившегося к медикам кузбассовца за хранение наркотиков

0
Фото:  

В Кузбассе суд приговорил к условному лишению свободы жителя области, который решил спасти жизнь наркозависимым приятелям.

Летом прошлого года к сотрудникам кемеровского аэропорта обратился мужчина, который рассказал, что в его автомобиле находится человек без сознания. Тогда фельдшер аэропорта прибыл на указанное место и обнаружил машину с двумя горожанами в обморочном припадке, один из которых погиб на месте.


Призвавший на помощь медиков житель пояснил, что компаньоны в течение суток употребляли наркотики, приобретенные в городе Топки. При этом делали они это в салоне транспорта по дороге из указанного пункта в Юргу.


В результате стражи закона изъяли запрещенное вещество, а 39-летний житель Юрги попал под суд за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, где ему вынесли наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, сообщили в пресс-службе кемеровской транспортной прокуратуры.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25608

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined