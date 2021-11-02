Суд наказал новокузнечанку за попытку соблазнить на взятку сотрудника ДПС

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Попытка матери пьяного автолюбителя из южной столицы Кузбасса откупиться от настойчивого сотрудника ДТП не увенчалась успехом. За предложение рассчитаться с правоохранителем суд наказал женщину.

Суд признал вину 58-летней жительницы Новокузнецка по по статье УК РФ "Покушение на дачу взятки должностному лицу".


Из материалов дела следует, что в апреле 2021 года сотрудники ДПС ночью остановили легковой автомобиль для проверки документов. За рулем машины в нетрезвом виде сидел мужчина.

Стражи порядка предложили ему проехать на медицинское освидетельствование, однако водитель отказался. В это же время автомобилисту позвонила мать, которая знала, что сын управляет транспортным средством нетрезвый, прокомментировали инцидент в СУ СК Кузбасса.

Спустя некоторое время на место происшествия прибыла родственница. Она предложила сотрудникам ДПС "замять" нарушение деньгами и положила в карман форменной куртки инспектора 50 тысяч рублей. Однако на коррупционную сделку сотрудник ведомства не повелся и вызвал следственную группу.


По приговору суда нарушительнице вынесено наказание: лишение свободы на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

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