Суд наказал настоятеля кузбасского храма за нарушения пожарной безопасности

Соответствующая информация появилась на электронном ресурсе Мариинского городского суда. Из материалов дела следует, что более полутора лет назад в Свято-Никольском кафедральном соборе инспекторы выявили нарушения требований пожарной безопасности и вынесли настоятелю храма предписание об их устранении.

Осенью 2020 года во время повторной проверки специалисты убедились, что требование об исправлении ситуации было проигнорировано. Результаты инспекции не удовлетворили сотрудников надзорного ведомства.

– В здании Никольского кафедрального собора отсутствует план эвакуации людей при пожаре, а помещения хозблока, гаража и котельной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. При этом лестничные марши и лестничные площадки колокольни выполнены из горючих материалов (древесина), в связи с чем не обеспечен предел огнестойкости во внутреннем помещении здания лестничных маршей и площадок. Также было выявлено отсутствие наружного противопожарного водоснабжения здания Никольского кафедрального собора, – заявили в суде.

Тогда 1 октября настоятель был привлечен к административной ответственности. Суд оштрафовал его на три тысячи рублей. Однако через полгода внеплановой проверки в очередной раз были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Тогда руководитель религиозной организации снова стал фигурантом дела.

По итогу судебного заседания, настоятель храма признал вину и заверил, что все замечания будут устранены, но по мере возможности. За повторное невыполнение предписания суд выбрал самую мягкую из возможных в данной ситуации санкций и лишил руководителя прихода 15 тысяч рублей.