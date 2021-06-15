Суд наказал настоятеля кузбасского храма за нарушения пожарной безопасности

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Руководитель кузбасской православной религиозной организации проигнорировал требование суда устранить нарушения пожарной безопасности, за что лишился 15 тысяч рублей.

Соответствующая информация появилась на электронном ресурсе Мариинского городского суда. Из материалов дела следует, что более полутора лет назад в Свято-Никольском кафедральном соборе инспекторы выявили нарушения требований пожарной безопасности и вынесли настоятелю храма предписание об их устранении.


Осенью 2020 года во время повторной проверки специалисты убедились, что требование об исправлении ситуации было проигнорировано. Результаты инспекции не удовлетворили сотрудников надзорного ведомства.

– В здании Никольского кафедрального собора отсутствует план эвакуации людей при пожаре, а помещения хозблока, гаража и котельной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. При этом лестничные марши и лестничные площадки колокольни выполнены из горючих материалов (древесина), в связи с чем не обеспечен предел огнестойкости во внутреннем помещении здания лестничных маршей и площадок. Также было выявлено отсутствие наружного противопожарного водоснабжения здания Никольского кафедрального собора, – заявили в суде.

Тогда 1 октября настоятель был привлечен к административной ответственности. Суд оштрафовал его на три тысячи рублей. Однако через полгода внеплановой проверки в очередной раз были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Тогда руководитель религиозной организации снова стал фигурантом дела.


По итогу судебного заседания, настоятель храма признал вину и заверил, что все замечания будут устранены, но по мере возможности. За повторное невыполнение предписания суд выбрал самую мягкую из возможных в данной ситуации санкций и лишил руководителя прихода 15 тысяч рублей.

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