Суд наказал кузбассовца за приобретение крупной партии сигарет

Как стало известно, житель Новокузнецка приобрел себе незаконную табачную продукцию для перепродажи. Партию немаркированных сигарет он хранил в своем гараже, но вскоре о товаре узнали стражи закона.

– В ходе проведения оперативно - разыскного мероприятия правоохранительными органами у гражданина было изъято свыше 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью 2, 7 млн. руб, – пояснили судебные приставы.

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В результате на попытке сделать прибыль мужчина "заработал" уголовный штраф на 300 000 рублей и два с половиной года условного срока.