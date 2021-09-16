Суд наказал кузбассовца за приобретение крупной партии сигарет

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Житель южной столицы Кузбасса получил крупный штраф и условный срок за сигареты.

Как стало известно, житель Новокузнецка приобрел себе незаконную табачную продукцию для перепродажи. Партию немаркированных сигарет он хранил в своем гараже, но вскоре о товаре узнали стражи закона.

В ходе проведения оперативно - разыскного мероприятия правоохранительными органами у гражданина было изъято свыше 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью 2, 7 млн. руб, пояснили судебные приставы.

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В результате на попытке сделать прибыль мужчина "заработал" уголовный штраф на 300 000 рублей и два с половиной года условного срока.

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