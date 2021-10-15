Суд наказал кузбасскую птицефабрику за стойкую вонь

После многочисленных жалоб на стойкий зловонный аромат фекалий в Новоильинском районе для проверки данных на место выдвинулись прокуроры. По итогу инспекции АО "Кузбасская птицефабрика" понесла наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

– АО "Кузбасская птицефабрика" допустило переполнение пометных карт, накопление куриного помета свежего и перепревшего на пометохранилище более 11 месяцев, – прокомментировали в надзорном органе.

Кроме того, далось установить, что свежие экскременты пернатых хранились на предприятии в пометохранилище с нарушением экологических правил.

В настоящий момент в отношении ответственных лиц возбуждены дела по ст. 8.1 и ч. 2 ст. 8.2.3 КоАП РФ. Им назначены штрафы. Прокуратура уже направила иск в суд, в котором потребовала принудить "Кузбасскую птицефабрику" организовать в хранилище фекалий укрытия для защиты птичьих отходов от атмосферы и ветра.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что аромат куриных фекалий вынудил новокузнечан писать жалобы в соцсети. Позже неприятный запах в южной столице Кузбасса стал поводом для новой проверки прокуратуры.