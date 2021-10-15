Суд наказал кузбасскую птицефабрику за стойкую вонь

0
Фото:  

Суд в Кузбассе вынудил птицефабрику заплатить за запах куриных экскрементов, который разнесся по округе.

После многочисленных жалоб на стойкий зловонный аромат фекалий в Новоильинском районе для проверки данных на место выдвинулись прокуроры. По итогу инспекции АО "Кузбасская птицефабрика" понесла наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

– АО "Кузбасская птицефабрика" допустило переполнение пометных карт, накопление куриного помета свежего и перепревшего на пометохранилище более 11 месяцев, – прокомментировали в надзорном органе.

Кроме того, далось установить, что свежие экскременты пернатых хранились на предприятии в пометохранилище с нарушением экологических правил.


В настоящий момент в отношении ответственных лиц возбуждены дела по ст. 8.1 и ч. 2 ст. 8.2.3 КоАП РФ. Им назначены штрафы. Прокуратура уже направила иск в суд, в котором потребовала принудить "Кузбасскую птицефабрику" организовать в хранилище фекалий укрытия для защиты птичьих отходов от атмосферы и ветра.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что аромат куриных фекалий вынудил новокузнечан писать жалобы в соцсети. Позже неприятный запах в южной столице Кузбасса стал поводом для новой проверки прокуратуры.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30131

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined