Суд наказал кузбасского чиновника за самовольные премии почти на полмиллиона рублей

На протяжении двух лет сотрудник поощрял себя денежным вознаграждением, правда о факте самовольного премирования предпочел умолчать перед работодателем. Также за это время мужчина увеличил себе зарплату без оснований, предусмотренных трудовым договором. В общей сложности ему удалось казну на 487 тысяч рублей.

– Преступная деятельность директора выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, в счет возмещения ущерба следствием был наложен арест на его автомобиль. – прокомментировали в СУ СК по Кемеровской области.

В результате суд признал вину 61-летнего жителя Тяжинского района по двум статьям: ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере). За свои махинации он лишился возможности работать в государственных и муниципальных организациях на 1 год и 10 месяцев.