Суд наказал кузбасского чиновника за самовольные премии почти на полмиллиона рублей

0
Фото:  

Директор муниципального предприятия в Тяжинском районе без согласия главы района увеличил собственную зарплату и неоднократно премировал себя на общую сумму в 487 тысяч рублей, за что попал под суд.

На протяжении двух лет сотрудник поощрял себя денежным вознаграждением, правда о факте самовольного премирования предпочел умолчать перед работодателем. Также за это время мужчина увеличил себе зарплату без оснований, предусмотренных трудовым договором. В общей сложности ему удалось казну на 487 тысяч рублей.

– Преступная деятельность директора выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, в счет возмещения ущерба следствием был наложен арест на его автомобиль. прокомментировали в СУ СК по Кемеровской области.

В результате суд признал вину 61-летнего жителя Тяжинского района по двум статьям: ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере). За свои махинации он лишился возможности работать в государственных и муниципальных организациях на 1 год и 10 месяцев.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29997

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined