Мариинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двух мужчин 28 и 33 лет. Они за свои действия попали под ч. 2 ст. 163 УК РФ "Вымогательство".

Так, в марте 2021 года стражи закона задержали подозреваемых в совершении вымогательства денежных средств у жителя Чебулинского муниципального округа. Как оказалось, трое подельников избили потерпевшего, а позже обвинили его в потреблении наркотиков и их продаже, а за неразглашение информации потребовали денежное вознаграждение. В случае не выполнения требований осужденные пригрозили жертве, что "заберут здоровье".

Испугавшись за себя и свою семью, мужчина согласился с условиями и передавал нарушителям деньги частями: сначала 5000 рублей, а при получении вымогателями еще 15 000 рублей их задержали полицейские.

В результате следователем ОМВД России по Мариинскому району в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия установлена причастность одного из фигурантов к совершению еще одного вымогательства. По аналогичной схеме он требовал 10 000 рублей еще от жителя Чебулинского района.

Дело в отношении двоих фигурантов было передано в суд, который признал их вину и приговорил ранее судимого 28-летнего участника группы к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его подельнику досталось 2 года лишения свободы условно.