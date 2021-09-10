Суд наказал двоих мужчин за обещание "забрать здоровье" у кузбассовцев

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Суд вынес обвинительный приговор двум жителям Кемеровской области, которые за отказ отдать деньги обещали "забрать здоровье" у своих жертв.

Мариинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двух мужчин 28 и 33 лет. Они за свои действия попали под ч. 2 ст. 163 УК РФ "Вымогательство".


Так, в марте 2021 года стражи закона задержали подозреваемых в совершении вымогательства денежных средств у жителя Чебулинского муниципального округа. Как оказалось, трое подельников избили потерпевшего, а позже обвинили его в потреблении наркотиков и их продаже, а за неразглашение информации потребовали денежное вознаграждение. В случае не выполнения требований осужденные пригрозили жертве, что "заберут здоровье".


Испугавшись за себя и свою семью, мужчина согласился с условиями и передавал нарушителям деньги частями: сначала 5000 рублей, а при получении вымогателями еще 15 000 рублей их задержали полицейские.


В результате следователем ОМВД России по Мариинскому району в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.


В ходе следствия установлена причастность одного из фигурантов к совершению еще одного вымогательства. По аналогичной схеме он требовал 10 000 рублей еще от жителя Чебулинского района.


Дело в отношении двоих фигурантов было передано в суд, который признал их вину и приговорил ранее судимого 28-летнего участника группы к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его подельнику досталось 2 года лишения свободы условно.

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