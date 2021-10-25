Суд дважды закрыл кафе в кузбасском лесничестве за антисанитарию

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Грубые нарушения санитарных норм стали причиной повторного закрытия заведения общепита в кузбасском городе.

Как уточнили в ведомстве, специалисты Роспотребнадзора прибыли с повторной проверкой в одно из заведений общественного питания в городе Междуреченск. Оказалось, что антисанитария осталась в кафе.


В списке нарушений, которые были допущены владельцем торговой точки и работниками, числятся:

несоответствие качества воды в колодце, где было найдено большое содержание бактерий, в качестве моющих средств сотрудники использовали запрещенные для общепита марки, а продукты и инвентарь промывались в проточной воде в одной раковине. Также выяснилось, что одна из сотрудниц прошла гигиеническую подготовку и прочее.

В результате суд приостановили деятельность по оказанию услуг общественного питания в кафе на территории лесничества сроком на 90 суток, из-за нарушения санитарно - эпидемиологических требований к организации питания населения. прокомментировали судебные приставы.

Стоит отметить, что ранее индивидуальный предприниматель уже попадал под административную ответственность за аналогичные нарушения.


Сейчас за опасные для здоровья посетителей нарушения суд наказал собственника кафе по ст. 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", а также приостановил работу заведения на 90 суток.

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