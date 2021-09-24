Суд арестовал замначальника УМВД Приамурья и его подчиненных

Во вторник, 21 сентября, в Благовещенске были задержаны замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД Анатолий Шаренко и четверо его подчиненных. После этого глава регионального ведомства Константин Носков отстранил заместителя, а остальные были уволены.

Позднее, 24 сентября, городской суд избрал подозреваемым меру. Так, Шаренко А. Н., Николаи А. Б. и Бабичук А. А. были заключены под стражу на два месяца, Аржаных А. А. и Кругликов А. Г. помещены на домашний арест на аналогичный срок.

По данным следователей, в июне текущего года фигуранты за денежное вознаграждение скрыли факт работы игорного заведения, что запрещено по закону, а также не возбудили дело.

В этом же заведении правоохранители открыто похитили ценности, продукты и спиртные напитки, сумма ущерба составила порядка 12 тысяч рублей.

Так, подчиненные Шаренко подозреваются во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и грабеже, сам заместитель начальника - в покушении на получение взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается на сайте Благовещенского городского суда.