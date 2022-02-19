Суд арестовал кузбасского чиновника за злоупотребление полномочиями

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Заместитель главы кузбасского города был арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Суд арестовал заместителя главы Ленинска-Кузнецкого по строительству и городскому развитию Рашида Бадертдинова и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля, пишет "ФедералПресс".

– Вменяется часть третья статьи 285 "Злоупотребление должностными полномочиями, – следует из сообщения.

Отмечается, что на днях информация о задержании чиновника появилась в местных сообществах в соцсетях. В случае, если все подозрения по ч. 3 ст. 285 УК РФ подтвердятся, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на 10 лет.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что правоохранители в Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника. Его обвиняют в получении крупных взяток.

Фото: Администрация Ленинска-Кузнецкого

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