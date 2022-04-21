Пользователи соцсетей поделились кадрами из детской больницы в Ленинске-Кузнецком. По фотографиям видно, что плитка разбита, а где-то ее просто нет.

–По такому полу ходить страшно, можно и в травму попасть, – сказано в сообщении.

По информации от местного жителя известно, что это поликлиника №2, второй корпус. Горожанин требует здравоохранение провести там капитальный ремонт.

– Стыдно что у нас в городе такая детская поликлиника, – подытожил автор.