"Стыд и срам": кемеровчане потребовали ремонта оживленной дороги

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Жители кузбасской столицы возмутились состоянием городской дороги, переходящей в федеральную трассу.

Кемеровчане пожаловались на состояние улицы Нахимова в Рудничном районе города и потребовали, чтобы власти занялись ремонтом дорожного покрытия. Соответствующее сообщение они оставили в социальных сетях. Горожане при этом отметили, что данный участок дороги является важным для кузбасской столицы, ведь по нему проходит трасса Р-255 "Сибирь".

‒ На Нахимова обратите внимание! Лицо города для транзита! Ямы такие, что как будто по улице стреляли из крупного калибра! Стыд и срам! (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.) ‒ высказались кемеровчане в Сети.

На обращение ответили представители МБУ "Кемеровские автодороги". Специалисты заявили, что требования о ремонте были предъявлены еще в прошлом году, однако для проведения работ необходимо визуальное обследование, измерение, а также отбор проб и образцов для оценки качества материалов и конструкци, что возможно сделать лишь в благоприятный для этого период.

‒ Таким образом к проведению полевых исследований можно будет приступить только в конце апреля 2022 года, ‒ рассказали сотрудники МБУ "Кемдор".

Также специалисты подчеркнули, что решение о ремонте данной автодороги будет принято лишь после заключения экспертов.

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