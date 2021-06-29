Женщина из Ленинска-Кузнецкого поделилась записью в сообществе Сети. В подписи к посту она указала, что правоохранители прибыли после поступившего сигнала о громкой компании во дворе жилых домов.

– Приезжала полиция по причине громкой музыки из машины Видимо кому-то она помешала. Они сначала разговаривали минут 15 с полицией. Видимо были несовершеннолетние и не в трезвом состоянии. НО ДЛЯ ЧЕГО КИДАТЬ ЧЕРЕЗ ПРОГИБ ГДЕ УВАЖЕНИЕ как к человеку (авт. стиль и пунктуация сохр. – прим. ред.), – пояснила автор.

Кроме того, по словам местной жительницы, в результате столкновения с полицейскими несколько человек оказались "связаны", а одного из компании ребят сотрудник органов "кинул через бок" и прижал лицом к земле. Также горожанка выразила мнение, что стражи закона не имели оснований для грубого задержания молодых людей, которые на вид не достигли совершеннолетнего возраста, отметила подписчица паблика.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области инцидент прокомментировали и заявили, что защитники закона имели дело с 19-летним и 21-летними нарушителями порядка, распивавшими спиртное. Одному из шумных горожан было предложено проехать в отдел для составления протокола.

– Доставлению нарушителя в отдел полиции начали препятствовать два его знакомых 19 лет и 21 года. Они пытались оттолкнуть полицейских, хватали их за форменное обмундирование и на требования прекратить противоправные действия не реагировали. В результате в соответствии со ст. 18 федерального закона "О полиции" в отношении них была применена физическая сила. – пояснили оперативники

В результате троих жителей Ленинска-Кузнецкого задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении одного из них были составлены протоколы за распитие алкогольных напитков и неповиновения сотрудникам полиции. За неповиновение силовикам понесли ответственность и двое знакомых задержанного. По решению суда каждому из компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей.