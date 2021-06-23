На 2022 год запланировано начало съемок, а снимет фильм автор "Нового человека-паука" Марк Уэбб. Композиторы "Ла-Ла Лэнда" и "Величайшего шоумена" адаптируют музыку к перезапуску "Белоснежки", сообщает Культуромания.
Дата премьеры "Белоснежки" пока не известна.
Актриса прославилась, благодаря главной роли в мюзикле "Вестсайдская история". В феврале 2021 года стало известно,что Рейчел присоединилась к актерскому составу фильма "Шазам! Ярость богов", который выйдет в 2023 году.
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