Студенты вуза в Новосибирске обнаружили мертвой соседку из Кузбасса

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Тело студентки одного из новосибирских вузов, приехавшей из Кемеровской области, было найдено в общежитии.

Студентка первого курса Института медицины и психологии Новосибирского государственного университета (НГУ) была обнаружена мертвой в общежитии 15 февраля. Накануне девушка готовилась к занятиям, а утром ее тело в постели нашли соседки. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на представителя НГУ. Кроме того, по словам сотрудника вуза, смерть наступила "от естественных причин".


Скончавшаяся студентка не имела серьезных проблем в учебе. Признаков депрессии за ней не замечали.


Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Тайга.инфо сообщает, что 17-летняя девушка была родом из города Осинники Кемеровской области.

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