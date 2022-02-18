Студенты вуза в Новосибирске обнаружили мертвой соседку из Кузбасса

Студентка первого курса Института медицины и психологии Новосибирского государственного университета (НГУ) была обнаружена мертвой в общежитии 15 февраля. Накануне девушка готовилась к занятиям, а утром ее тело в постели нашли соседки. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на представителя НГУ. Кроме того, по словам сотрудника вуза, смерть наступила "от естественных причин".

Скончавшаяся студентка не имела серьезных проблем в учебе. Признаков депрессии за ней не замечали.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Тайга.инфо сообщает, что 17-летняя девушка была родом из города Осинники Кемеровской области.