Студенты приступили к выполнению обязанностей медсестер в кузбасских больницах

К настоящему времени в больницах Кемеровской области официально трудятся 482 человека. Стоит отметить, что 422 из них работают в лечебно-профилактических учреждениях, а 38 – на станции скорой медицинской помощи, а оставшиеся в пунктах вакцинации.

– Ребята, которые устроены в пункты вакцинации в Осинниках, Междуреченске, Новокузнецке, Мысках, Юрге, Мариинске, Топках занимаются анкетированием, общим осмотром пациентов, делают инъекции, – отметили в кузбасской администрации.

При этом в Министерстве здравоохранения Кемеровской области заявили, что часть учеников медицинских вузов будет работать бесплатно, проведенное в стационаре им зачтут в качестве практики.