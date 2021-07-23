Студенты приступили к выполнению обязанностей медсестер в кузбасских больницах

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Студенты-медики приступили к выполнению работ в больницах Кузбасса. Стоит отметить, что некоторые ученики будут направлены в пункты вакцинации граждан от инфекции COVID-19.

К настоящему времени в больницах Кемеровской области официально трудятся 482 человека. Стоит отметить, что 422 из них работают в лечебно-профилактических учреждениях, а 38 – на станции скорой медицинской помощи, а оставшиеся в пунктах вакцинации.

– Ребята, которые устроены в пункты вакцинации в Осинниках, Междуреченске, Новокузнецке, Мысках, Юрге, Мариинске, Топках занимаются анкетированием, общим осмотром пациентов, делают инъекции, – отметили в кузбасской администрации.

При этом в Министерстве здравоохранения Кемеровской области заявили, что часть учеников медицинских вузов будет работать бесплатно, проведенное в стационаре им зачтут в качестве практики.

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