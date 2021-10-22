Студенты КемГУ получат автоматы за зачеты и экзамены при условии вакцинации от COVID-19

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Преподаватели кемеровского вуза решили объявить среди студентов "лотерею": привитые молодые люди смогут получить автоматы при условии прохождения вакцинации от коронавируса. Об этом редакции AVOKADO сообщили сами студенты.

Как стало известно, преподавательский состав Социально-психологического института КемГУ решил провести поощрительную "акцию". Ее суть заключается в том, что привившиеся студенты смогут получить автоматы за зачеты и экзамены в текущем семестре по преподаваемым дисциплинам. Принимать участие в "лотерее" согласились 18 преподавателей.


В сообщении, которое распространилось среди студентов, также говорится, что указанным "бонусом" смогут воспользоваться и те учащиеся, которые ранее уже поставили прививку от COVID-19.


Из этого следует, что отказавшиеся от вакцинации студенты не смогут принять участие в "акции". То есть автоматов за зачеты и экзамены им придется добиваться с помощью собственных знаний.


Напомним, ранее студенты пополнили список категорий граждан, подлежащим обязательной вакцинации от коронавируса. В Минздраве Кузбасса позже обосновали такое решение, принятое на фоне всплеска заболеваемости.

Да!
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