Студенты КемГУ получат автоматы за зачеты и экзамены при условии вакцинации от COVID-19

Как стало известно, преподавательский состав Социально-психологического института КемГУ решил провести поощрительную "акцию". Ее суть заключается в том, что привившиеся студенты смогут получить автоматы за зачеты и экзамены в текущем семестре по преподаваемым дисциплинам. Принимать участие в "лотерее" согласились 18 преподавателей.

В сообщении, которое распространилось среди студентов, также говорится, что указанным "бонусом" смогут воспользоваться и те учащиеся, которые ранее уже поставили прививку от COVID-19.

Из этого следует, что отказавшиеся от вакцинации студенты не смогут принять участие в "акции". То есть автоматов за зачеты и экзамены им придется добиваться с помощью собственных знаний.

Напомним, ранее студенты пополнили список категорий граждан, подлежащим обязательной вакцинации от коронавируса. В Минздраве Кузбасса позже обосновали такое решение, принятое на фоне всплеска заболеваемости.