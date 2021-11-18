Студенты кемеровского вуза без QR-кодов лишились возможности посещать пары очно

На просторах Сети появилось сообщение, согласно которому с минувшего понедельника, 15 ноября, студенты без QR-кодов о вакцинации либо справке о перенесенном вирусе COVID-19 не смогут попасть на занятия в стены Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии.

– Людей с медотводом тоже не пускают, хотя им по состоянию здоровья нельзя ставить такую прививку, – следует из текста.

При этом учащиеся обратили внимание на бессмысленность новых ограничений, поскольку все студенты проживают в одном общежитии и контактируют друг с другом.

Ранее редакция интернет-журнала сообщала, что кузбасские власти внесли послабления в список ограничений по COVID-19.