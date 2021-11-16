Студентка без вести пропала в Кузбассе после поездки на учебу

По данным представителей правоохранительных органов Кузбасса, Анастасия Пономаренко пропала в городе Прокопьевск. Ее местонахождение неизвестно с 15 ноября 2021 года. Отмечается, что 17-летняя девушка около 7:30 уехала на занятия в техникум, но домой так и не вернулась.

Ростом несовершеннолетней 160 сантиметров. У нее нормальное телосложение, светло-русые волосы по длине ниже плеч и зеленые глаза. В момент исчезновения она была одета в темный пуховик с капюшоном, черные джинсы и синяя трикотажная шапку.

В ГУ МВД Кузбасса попросили всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей студентки, сообщить по телефону 8 (38466) 1-48-80 либо 02 (102 с мобильного телефона). Стражи порядка гарантируют анонимность.