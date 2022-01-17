Студент-программист получил наказание за обман кузбассовцев

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Суд в Новокузнецке вынес приговор молодому человеку из Новосибирской области. Его обвиняли в мошенничестве при онлайн-сделках.

Установлено, что 20-летний житель соседнего региона, обучающийся в одном из томских техникумов, обнаружил в Сети схему по хищению денег и решил с ее помощью незаконно заработать. Молодой человек размещал мнимые объявления о продаже мебели и мотоциклов на популярной Интернет-платформе. При общении с жертвами студент уговаривал их на "безопасную сделку", которая подразумевает внесение оплаты на виртуальный счет, с которого продавец сможет снять деньги только после получения товара покупателем. При этом злоумышленник убеждал покупателя перейти с сайта в сторонний мессенджер, где высылал ему ссылку-дублер, которая имитировала формуляр страницы "безопасной сделки". Таким образом, вводя нужные данные, потерпевшие перечисляли деньги не на виртуальный счет, а прямиком на карту злоумышленника. По данной схеме студент смог выманить более 85 тысяч рублей у жителей Новокузнецка, Осинников и Киселевска.


Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 450 часов обязательных работ, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Также юноша обязан возместить пострадавшим ущерб, причиненный его действиями.

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