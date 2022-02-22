Строительство теплосети для новых кемеровских микрорайонов обойдется властям в 755 млн рублей

Власти кузбасской столицы опубликовали тендер на поиск подрядчика, который сможет спроектировать и построить сети теплоснабжения для новых микрорайонов в Центральном и Заводском районах города.

Стартовая цена контракта составила 754 106 541 рубль. Отмечается, что протяженность теплосети достигнет 4 680 километров. Средства на исполнение этих целей будут направлены из регионального бюджета.

Последний день, когда желающие смогут отправить свои заявки на участие в конкурсе – 10 марта 2022 года. Все работы необходимо выполнить до 31 декабря 2023 года.