Строительство теплосети для новых кемеровских микрорайонов обойдется властям в 755 млн рублей

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Кемеровские власти заплатят за теплосети для двух новых микрорайонов более 750 миллионов рублей, следует из тендера на сайте государственных закупок.

Власти кузбасской столицы опубликовали тендер на поиск подрядчика, который сможет спроектировать и построить сети теплоснабжения для новых микрорайонов в Центральном и Заводском районах города.


Стартовая цена контракта составила 754 106 541 рубль. Отмечается, что протяженность теплосети достигнет 4 680 километров. Средства на исполнение этих целей будут направлены из регионального бюджета.


Последний день, когда желающие смогут отправить свои заявки на участие в конкурсе – 10 марта 2022 года. Все работы необходимо выполнить до 31 декабря 2023 года.

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