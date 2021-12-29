Строительство образовательного комплекса в Кемерове завершилось

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Власти Кемеровской области опубликовали снимки готовых объектов культурного кластера в столице региона.

Накануне, 28 декабря, Министерство строительства Кузбасса сообщило о завершении строительных работ в образовательном комплексе культурного кластера, расположенного в Кемерове. В ведомстве отметили, что общая площадь зданий составила 33 807 квадратных метров, а площадь всего объекта – около семи гектаров.

– Здания связаны между собой переходами, чтобы воспитанники не тратили время на переодевание и могли беспрепятственно перемещаться с занятия на занятие, минуя улицу. Гофрированная структура фасада – это аллегория балетной пачки, – рассказали специалисты регионального Минстроя на официальной странице в Instagram.

В состав комплекса вошла школа с двумя бассейнами и спортивным залом, учебный театр, зоны для проведения лекций и встреч, а также большая библиотека. В интернатах при филиалах ЦМШ и МГАХ ученики будут жить в разделенных на две секции блоках, в комнатах на два человека.

Фото: Instagram / building.kuzbass

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