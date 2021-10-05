Строительство объезда Кемерова начнется на год позже вопреки поручению Путина

В социальных сетях жители Кузбасса решили привлечь внимание властей к объездной дороги вокруг Кемерова. Ранее сообщалось, что строительство начнется в текущем году, однако работы не начались, что стало поводом для возмущения горожан.

- А про объезд Кемерово тишина, хотя Путин поручил начать строить в этом году, - написал один из пользователей.

Ответ поступил от Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. В ведомстве напомнили, что объездная дорога включена в программу социально-экономического развития региона до 2024 года. Ее строительство, вопреки поручения президента, начнется лишь в 2022 году "при наличии финансирования", а в этом году разрабатывается документация.

Ранее о сроках строительства дороги также сообщали власти Кемеровской области.