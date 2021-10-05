Строительство объезда Кемерова начнется на год позже вопреки поручению Путина

0
Фото:  

Дорогу в обход кузбасской столицы, строительство которой по поручению президента России Владимира Путина должно было стартовать в 2021 году, начнут возводить позже при условии финансирования.

В социальных сетях жители Кузбасса решили привлечь внимание властей к объездной дороги вокруг Кемерова. Ранее сообщалось, что строительство начнется в текущем году, однако работы не начались, что стало поводом для возмущения горожан.

- А про объезд Кемерово тишина, хотя Путин поручил начать строить в этом году, - написал один из пользователей.

Ответ поступил от Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. В ведомстве напомнили, что объездная дорога включена в программу социально-экономического развития региона до 2024 года. Ее строительство, вопреки поручения президента, начнется лишь в 2022 году "при наличии финансирования", а в этом году разрабатывается документация.


Ранее о сроках строительства дороги также сообщали власти Кемеровской области.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29740

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined