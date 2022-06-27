Строительство новых тротуаров на кемеровской улице обойдется властям в более 100 млн рублей

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Кемеровские власти разместили тендер, согласно которому городу требуется подрядчик, который обновит тротуары на одной из главных улиц.

На портале государственных закупок появился тендер на поиск подрядчика, который возьмется за строительство тротуаров на улице Терешковой в городе Кемерово. В роли заказчика выступила местная администрация. Стартовая цена составила 106 374 590 рублей.


При этом ориентировочная протяженность тротуара по нечетной стороне — 1010 метров, по четной — 550 метров. Последний участок короче, так как реконструкция на участке от Московского проспекта до улицы 1-я Заречная выполняется в рамках строительства микрорайона "Московский проспект". К слову, исполнителю придется взяться за разработку освещения, а также предусмотреть ограждение тротуара со стороны дороги протяженностью 1440 метров.


Что касается сроков, то все работы должны быть завершены до 30 декабря 2022 года, а заявки на участие принимаются до 4 июля.

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