Строительство новых тротуаров на кемеровской улице обойдется властям в более 100 млн рублей

На портале государственных закупок появился тендер на поиск подрядчика, который возьмется за строительство тротуаров на улице Терешковой в городе Кемерово. В роли заказчика выступила местная администрация. Стартовая цена составила 106 374 590 рублей.

При этом ориентировочная протяженность тротуара по нечетной стороне — 1010 метров, по четной — 550 метров. Последний участок короче, так как реконструкция на участке от Московского проспекта до улицы 1-я Заречная выполняется в рамках строительства микрорайона "Московский проспект". К слову, исполнителю придется взяться за разработку освещения, а также предусмотреть ограждение тротуара со стороны дороги протяженностью 1440 метров.

Что касается сроков, то все работы должны быть завершены до 30 декабря 2022 года, а заявки на участие принимаются до 4 июля.