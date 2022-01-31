Строительство новой школы в Новокузнецке потребует почти 2 млрд рублей

На сайте государственных закупок появился тендер на строительство новой школы в квартале 45-46 Центрального района Новокузнецка, получать знания в которой смогут порядка 1 225 учащихся.

Из документации следует, что в строении будет обустроен универсальный спортивный блок, а работы по возведению здания должны полностью завершиться до конца ноября 2023 года.

Начальная цена контракта составит 1 819 117 983,03 рубля. Сейчас все желающие могут подать заявки на участие в электронном аукционе от кузбасского Минстроя. Итоги торгов будут подведены до 8 февраля.