Строительство новой школы в Новокузнецке потребует почти 2 млрд рублей

1
Фото:  

На создание нового общеобразовательного учреждения власти Кемеровской области планирую направить пару миллиардов рублей.

На сайте государственных закупок появился тендер на строительство новой школы в квартале 45-46 Центрального района Новокузнецка, получать знания в которой смогут порядка 1 225 учащихся.


Из документации следует, что в строении будет обустроен универсальный спортивный блок, а работы по возведению здания должны полностью завершиться до конца ноября 2023 года.


Начальная цена контракта составит 1 819 117 983,03 рубля. Сейчас все желающие могут подать заявки на участие в электронном аукционе от кузбасского Минстроя. Итоги торгов будут подведены до 8 февраля.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33177

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined