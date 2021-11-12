Строительство новой поликлиники начнется в одном из сельских районов Кузбасса

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Власти Кемеровской области одобрили создание нового медицинского учреждения в Промышленновском округе.

Накануне прошла встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и главы Промышленновского муниципального округа Дениса Ильина. Одной из тем, затронутых чиновниками, стало строительство новой поликлиники Промышленновской районной больницы.

‒ Строительство запланировано на 2022–2023 годы, ‒ сообщают в пресс-службе администрации правительства Кемеровской области.

В настоящее время проходит разработка проектно-сметной документации и уже сформирован земельный участок, на котором будут проходить работы.


Ранее редакция AVOKADO писала о строительстве в Кузбассе крупнейшего в стране туристического кластера.

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