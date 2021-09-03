Строительство новой инфекционной больницы начнется в Кемерове

0
Фото:  

Еще одна инфекционная больница появится в кузбасской столице.

Согласно планам, возведение нового объекта начнется в Ленинском районе Кемерова около уже действующего инфекционного медучреждения.

– Это будет отдельно стоящее строение, на Волгоградской, – рассказал VSE42.Ru источник в региональном Минздраве.

Больница общей площадью 27 160 кв.м. будет вмещать 320 коек, из них 18 будут находиться в отделении реанимации. На текущий момент разрабатывается техзадание для аукционной документации. Средства на строительство поступят из регионального и федерального бюджетов, рассказали сайту в Минстрое Кузбасса.


До 2025 года на реализацию проекта планируется выделить 5 млрд 369 млн 400 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28645

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined