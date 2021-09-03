Строительство новой инфекционной больницы начнется в Кемерове

Согласно планам, возведение нового объекта начнется в Ленинском районе Кемерова около уже действующего инфекционного медучреждения.

– Это будет отдельно стоящее строение, на Волгоградской, – рассказал VSE42.Ru источник в региональном Минздраве.

Больница общей площадью 27 160 кв.м. будет вмещать 320 коек, из них 18 будут находиться в отделении реанимации. На текущий момент разрабатывается техзадание для аукционной документации. Средства на строительство поступят из регионального и федерального бюджетов, рассказали сайту в Минстрое Кузбасса.

До 2025 года на реализацию проекта планируется выделить 5 млрд 369 млн 400 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс-Сибирь".