Строительство Московской площади подходит к завершению в Кемерове

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Площадь для проведения всех массовых мероприятий в будущем почти готова в областном центре Кузбасса. Общий процент завершенности всех работ на объекте составляет 70%.

Работы, проводимые на участке строительства Московской площади, завершены почти на 70%, при этом большая часть объектов комплекса выполнена на 80%. В пресс-службе правительства Кузбасса отметили, что монтаж несущих металлических конструкций трех аркад, которые расположатся на входе, сейчас находится в финальной стадии.


Помимо того, на большей части площади была выложена тротуарная плитка. Опоры освещения, высота которых составляет почти 30 метров, уже монтируются. В рамках новой площади также будут установлены и малые архитектурные формы, посажены деревья и кустарники.


Уточняется, что в параллель с работами на участке Московской площади, специалисты занимаются строительством набережной реки Томь. Там сейчас уже готов нижний ярус объекта. Рабочие займутся обустройством верхней зоны и смотровых площадок тогда, когда будет подготовлен каркас.


Напомним, что Московская площадь сейчас строится на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой.

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