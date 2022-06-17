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Строительство ливневой канализации началось в Кемерове

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В некоторых частях столицы Кузбасса в скором времени появятся ливневые канализации, которые позволят избавить город от глубоких луж после сильных дождей.

Строительство первых очистных сооружений ливневой канализации начались вдоль Притомского проспекта в столице области, о чем стало известно из правительственных социальных сетей. В общей сложности в городе появятся четыре подобны системы.

Все ливневые стоки собираются в специальные коллекторы. Раньше они выпускались напрямую в реку. С точки зрения экологии это, конечно, не очень хорошо. Таких выпусков в городе 16, сказал мэр Илья Середюк.

Отмечается, что теперь все стоки Октябрьского проспекта и до набережной Томи будут поступать в единый коллектор, Все работы в администрации планируют завершить в 2022 году. К слову, очистные сооружения могут появиться и в районе кассационного суда, а также улицы Сибиряков-Гвардейцев, в районе проспекта Ленина у набережной Искитимки.

Да!
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