Строительство ливневой канализации началось в Кемерове

Строительство первых очистных сооружений ливневой канализации начались вдоль Притомского проспекта в столице области, о чем стало известно из правительственных социальных сетей. В общей сложности в городе появятся четыре подобны системы.

– Все ливневые стоки собираются в специальные коллекторы. Раньше они выпускались напрямую в реку. С точки зрения экологии это, конечно, не очень хорошо. Таких выпусков в городе 16,– сказал мэр Илья Середюк.

Отмечается, что теперь все стоки Октябрьского проспекта и до набережной Томи будут поступать в единый коллектор, Все работы в администрации планируют завершить в 2022 году. К слову, очистные сооружения могут появиться и в районе кассационного суда, а также улицы Сибиряков-Гвардейцев, в районе проспекта Ленина у набережной Искитимки.