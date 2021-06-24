Строительство ледового комплекса в Рудничном районе Кемерова подходит к завершению

0
Фото:  

Новый спортивный объект в одном из районов кузбасской столицы почти достроен. О ходе работ на территории нового крытого катка сообщили в местной администрации.

Известно, что возведение ледового комплекса на территории Рудничного района в Кемерове началось еще в мае прошлого года, а сдан он будет в июле текущего. К текущему же моменту большая часть строительных работ на территории нового спортивного объекта уже подошла к завершению.


Рабочие в скором времени завершат монтаж вентиляции, обустройство наружной канализации, а также внутренней электрики. Больше половины чистовой отделки уже было выполнено на первом этаже объекта.


Также уточняется, что внутри разом смогут сесть до 273 человек. Площадь ледового поля, которое станет доступна посетителям после открытия объекта, составит 3 024 квадратных метра. Вместе с этим, в здании будет оборудован и универсальный зал для занятий спортом, конференц-зал, зал хореографии, судейские, тренерские, раздевальные и душевые для спортсменов, кабинеты для администрации, медперсонала, охраны.


Вместе с этим, на территории объекта будет оборудована и площадка для парковки автомобилей. Ее общая вместимость составит до 60 транспортных средств.


Общая сметная стоимость строительства ледового комплекса составляет 458,7 млн рублей, уточнили в мэрии Кемерова.


Напомним, что ранее в областном центре Кузбасса специалисты приступили к работам

в крупной поликлинике, где ремонт не проводился более 40 лет.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26354

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined