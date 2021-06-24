Строительство ледового комплекса в Рудничном районе Кемерова подходит к завершению

Известно, что возведение ледового комплекса на территории Рудничного района в Кемерове началось еще в мае прошлого года, а сдан он будет в июле текущего. К текущему же моменту большая часть строительных работ на территории нового спортивного объекта уже подошла к завершению.

Рабочие в скором времени завершат монтаж вентиляции, обустройство наружной канализации, а также внутренней электрики. Больше половины чистовой отделки уже было выполнено на первом этаже объекта.

Также уточняется, что внутри разом смогут сесть до 273 человек. Площадь ледового поля, которое станет доступна посетителям после открытия объекта, составит 3 024 квадратных метра. Вместе с этим, в здании будет оборудован и универсальный зал для занятий спортом, конференц-зал, зал хореографии, судейские, тренерские, раздевальные и душевые для спортсменов, кабинеты для администрации, медперсонала, охраны.

Вместе с этим, на территории объекта будет оборудована и площадка для парковки автомобилей. Ее общая вместимость составит до 60 транспортных средств.

Общая сметная стоимость строительства ледового комплекса составляет 458,7 млн рублей, уточнили в мэрии Кемерова.

Напомним, что ранее в областном центре Кузбасса специалисты приступили к работам

в крупной поликлинике, где ремонт не проводился более 40 лет.