Строительство копии берлинского памятника началось в Кемерове

Накануне, 1 февраля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что в областной столице началось строительство памятника Героям-сибирякам. Располагаться мемориал будет рядом с Президентским кадетским училищем на проспекте Притомском. На данном этапе закладывается основание памятника.

‒ Мемориал объединит 12 субъектов, в том числе два ранее входивших в Сибирский федеральный округ. Специалисты из всех этих регионов собирают максимально подробную информацию о каждом герое-земляке, ‒ рассказал глава Кемеровской области в официальном Telegram-канале.

При этом сам памятник будет являться точной копией монумента "Воин-освободитель", расположенного в Трептов-парке Берлина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Кузбасса. Планируется, что возведение мемориала будет окончено к осени 2022 года.

Справка

Монумент "Воин-освободитель" авторства скульптора Евгения Вучетича посвящен погибшим в боях за Берлин. Изображает советского солдата со спасенной немецкой девочкой на руках. Открыт 8 мая 1949 года.