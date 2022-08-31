По данным специалистов СГК, строительство хрустального моста в городе Кемерово уже завершено. Рабочие уложили в него четыре трубопровода магистральных теплотрасс.
Объект готов для пешеходов и хоть немного, но эксплуатируется: сейчас через него подается тепло в Ленинский район областного центра и крупный объекты, например, ледовый дворец "Кузбасс", "Кузбасс-Арена", достается и жилым домам на проспекте Притомский.
Недоделанным остался хрустальный обвес, поскольку для его завершения необходима новая партия
стеклянных элементов, которая уже отправлена в центр Кузбасса из Рязани. Все это рабочие намерены сделать к середине октября, а к концу этого месяца может появиться и красивая подсветка.
При этом точная дата открытие нового объекта до сих пор не раскрыта.
Видео: Telegram-канал СГК Кузбасс
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