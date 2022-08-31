По данным специалистов СГК, строительство хрустального моста в городе Кемерово уже завершено. Рабочие уложили в него четыре трубопровода магистральных теплотрасс.

Объект готов для пешеходов и хоть немного, но эксплуатируется: сейчас через него подается тепло в Ленинский район областного центра и крупный объекты, например, ледовый дворец "Кузбасс", "Кузбасс-Арена", достается и жилым домам на проспекте Притомский.

Недоделанным остался хрустальный обвес, поскольку для его завершения необходима новая партия

стеклянных элементов, которая уже отправлена в центр Кузбасса из Рязани. Все это рабочие намерены сделать к середине октября, а к концу этого месяца может появиться и красивая подсветка.

При этом точная дата открытие нового объекта до сих пор не раскрыта.