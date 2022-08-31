Строительство конструкции "хрустального" моста завершилось в Кемерове

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Рабочие закончили строительство конструкции нового "хрустального" моста, однако работы на объекте до сих пор продолжаются. Таким образом, для пешеходов он до сих пор не доступен.

По данным специалистов СГК, строительство хрустального моста в городе Кемерово уже завершено. Рабочие уложили в него четыре трубопровода магистральных теплотрасс.


Объект готов для пешеходов и хоть немного, но эксплуатируется: сейчас через него подается тепло в Ленинский район областного центра и крупный объекты, например, ледовый дворец "Кузбасс", "Кузбасс-Арена", достается и жилым домам на проспекте Притомский.


Недоделанным остался хрустальный обвес, поскольку для его завершения необходима новая партия

стеклянных элементов, которая уже отправлена в центр Кузбасса из Рязани. Все это рабочие намерены сделать к середине октября, а к концу этого месяца может появиться и красивая подсветка.


При этом точная дата открытие нового объекта до сих пор не раскрыта.

Видео: Telegram-канал СГК Кузбасс

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