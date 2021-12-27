Строительство двух гостиниц запланировано в Шерегеше

В настоящий момент правительство популярного горнолыжного курорта в Кемеровской области занимается оформлением необходимой для строительства двух гостиниц документации. Работы должны завершиться к 2024 году.

— Для того, чтобы весной зайти на стройплощадку, за зимние месяцы необходимо утвердить планы землеустройства, получить разрешения на строительство, на вырубку деревьев в плане строительства, провести конкурсы на выбор подрядчиков, — следует из публикации на сайте администрации поселка Шерегеш.

При этом по другим объектам в настоящий момент уже готовится полный пакет проектной документации. Для их возведение местные власти планируют привлечь в регион инвесторов.