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Строительство дороги в обход Кемерова начнется в 2021 году по поручению президента России

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Президент РФ Владимир Путин распорядился начать строительство автодороги в объезд кузбасской столицы в текущем году.

По информации, представленной на официальном сайте Кремля, стало известно, что накануне глава РФ провел совещание с членами правительства страны, на котором дал указ приступить к работам, связанным со строительством дороги-обхода Кемерова уже в 2021 году.


Обязательства о предоставлении отчета об указанной работе были возложены на премьер-министра России Михаила Мишустина и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. На исполнение указа ответственным дали время до 20 января 2022 года.


Напомним, что ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что транспортный обход кузбасской столицы будет построен в течение трех лет. Позже правительство России инициировало включение в проект бюджета страны средства на строительство объездной дороги вокруг Кемерова.

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