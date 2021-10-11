Строительство дороги на кемеровском бульваре Строителей перенеслось на октябрь

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Кемеровский чиновник отчитался о ходе работ по строительству продолжения бульвара Строителей до поселка Металлплощадка.

О ходе строительства новой дороги, которая станет продолжением кемеровского бульвара Строителей, рассказал первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин в Instagram-аккаунте.


Чиновник в последнем посте отметил, что работы ведутся без перерывов на отдых и прикрепил видеозапись процесса кладки дороги.

– Строим без выходных. Это продолжение бульвара Строителей в Кемерове - до поселка Металлплощадка Кемеровского муниципального округа, – прокомментировал представитель власти.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новая магистраль на кемеровском бульваре Строителей должна открыться к октябрю. Правда на сегодня, 11 октября, активные работы до сих пор продолжаются, следует из публикации Телегина.

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