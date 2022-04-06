Строительный вагончик загорелся на кузбасской трассе

Сигнал о пожаре в частном строительном вагончике в районе 297 км на кузбасской трассе Р-255 поступил диспетчеру 5 апреля в 11:22. На момент прибытия первого подразделения вагончик горел открытым пламенем, которое удалось ликвидировать в 11:37 силами восьми человек и двух единиц техники.

– На момент прибытия первого подразделения вагончик горел открытым пламенем. В результате огонь уничтожил его внутри и снаружи,– уточнили AVOKADO в ведомстве.

Площадь пожара составила 24 "квадрата". Отмечается, что разрушительный огонь возник из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Пострадавших и погибших нет.