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Строительный вагончик сгорел на кузбасской свалке

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В Кузбассе из-за неосторожного обращения с огнем практически полностью сгорела свалка и вагончик, предназначенный для проживания строителей.

В Сети жители Кемеровской области сообщили о серьезном пожаре, который вспыхнул в районе Белова. Автомобилисты предположили, что загорелся местный склад, однако, прогадали. В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что накануне днем в пгт Инской воспламенился строительный вагончик и отходы. Огонь испепелил территорию на площади 214 метров квадратных.

На момент прибытия горел мусор, а из вагончика шел дым. В результате он обгорел полностью, оказались уничтожены отходы, – уточнили в ведомстве.

К тушению привлекались почти два десятка пожарных на пяти автоцистернах. Полностью ликвидировать пламя удалось в 12:43 ( время сообщения 12:30). Предварительно, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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