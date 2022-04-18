Строительный вагончик сгорел на кузбасской свалке

В Сети жители Кемеровской области сообщили о серьезном пожаре, который вспыхнул в районе Белова. Автомобилисты предположили, что загорелся местный склад, однако, прогадали. В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что накануне днем в пгт Инской воспламенился строительный вагончик и отходы. Огонь испепелил территорию на площади 214 метров квадратных.

– На момент прибытия горел мусор, а из вагончика шел дым. В результате он обгорел полностью, оказались уничтожены отходы, – уточнили в ведомстве.

К тушению привлекались почти два десятка пожарных на пяти автоцистернах. Полностью ликвидировать пламя удалось в 12:43 ( время сообщения 12:30). Предварительно, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем.