Строительный вагон сгорел возле нового спорткомплекса "Кузбасс"

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Фото:  

Кемеровчане в Сети сообщили о ЧП возле ледового "Кузбасс". Оказалось, что загорелся строительный вагончик. В ГУ МЧС Кузбасса редакции интернет-журнала AVOKADO сообщили подробности случившегося.

Об инциденте очевидцы рассказали в сообществе во "ВКонтакте". Судя по опубликованным кадрам, пожар возник неподалеку от ледового дворца "Кузбасс", а также строящейся "Кузбасс-арены". В региональном ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO сообщили, что сигнал о возгорании борцы с огнем получили в районе 04:00 по местному времени. На тушение оперативно выехали две единицы техники и семь человек.

– На момент прибытия подразделения открытым пламенем горел строительный вагончик. Общая площадь пожара составила 19 м², – пояснили в ведомстве.

В результате один строительный вагон обгорел полностью, а у второго оказалась частично повреждена обрешетка и деревянная обшивка. Также огонь затронул колесо погрузчика и гидравлический элемент экскаватора.

Да!
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