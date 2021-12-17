Об инциденте очевидцы рассказали в сообществе во "ВКонтакте". Судя по опубликованным кадрам, пожар возник неподалеку от ледового дворца "Кузбасс", а также строящейся "Кузбасс-арены". В региональном ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO сообщили, что сигнал о возгорании борцы с огнем получили в районе 04:00 по местному времени. На тушение оперативно выехали две единицы техники и семь человек.

– На момент прибытия подразделения открытым пламенем горел строительный вагончик. Общая площадь пожара составила 19 м², – пояснили в ведомстве.

В результате один строительный вагон обгорел полностью, а у второго оказалась частично повреждена обрешетка и деревянная обшивка. Также огонь затронул колесо погрузчика и гидравлический элемент экскаватора.